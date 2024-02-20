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Marmara Denizi'nde batan gemi! Bir cesede daha ulaşıldı arama çalışmalarına SAS komandoları ve balıkçılar katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Marmara Denizi'nde batan gemi! Bir cesede daha ulaşıldı arama çalışmalarına SAS komandoları ve balıkçılar katıldı

Marmara Denizi'nde, su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 4 denizci için arama kurtarma çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Ekipler, gemide su altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıyor.Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.

Marmara Denizi'nde batan gemi! Bir cesede daha ulaşıldı arama çalışmalarına SAS komandoları ve balıkçılar katıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenen gemiyle ilgili hava, kara ve denizde yapılan çalışmalara 571 personel katılıyor.

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Marmara Denizi'nde batan gemi! Bir cesede daha ulaşıldı arama çalışmalarına SAS komandoları ve balıkçılar katıldı

Kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından da 4 dalgıç destek veriyor.

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Marmara Denizi'nde batan gemi! Bir cesede daha ulaşıldı arama çalışmalarına SAS komandoları ve balıkçılar katıldı

SAS komandolarının gelmesiyle gemiye dalış yapan dalgıç sayısı 30'a yükseldi. Ayrıca Bursa’nın Karacabey ve Balıkesir’in Bandırma ilçelerindeki limanlarda bulunan 12 balıkçı teknesi Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde su üstü araması yapıyor.

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Marmara Denizi'nde batan gemi! Bir cesede daha ulaşıldı arama çalışmalarına SAS komandoları ve balıkçılar katıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

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