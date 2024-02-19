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Marmara Denizi'nde batan gemi! 5 denizci için arama çalışmaları sürüyor, işte son durum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Marmara Denizi'nde batan gemi! 5 denizci için arama çalışmaları sürüyor, işte son durum

Marmara Denizi'nde, su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nde batan gemi! 5 denizci için arama çalışmaları sürüyor, işte son durum

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmaların 5 gününde de çok sayıda personel sahada görev yapıyor.

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Marmara Denizi'nde batan gemi! 5 denizci için arama çalışmaları sürüyor, işte son durum

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına sekizinci kez dalış gerçekleştirdi.

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Marmara Denizi'nde batan gemi! 5 denizci için arama çalışmaları sürüyor, işte son durum

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, arama çalışmalarının devam ettiğini aktararak "Bugün saat 09.45'te sekizinci dalış başladı. Dalgıçlar, geminin makine dairesine girmeye çalışacaklar. Orada arama faaliyetini sürdürecekler." dedi.

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Marmara Denizi'nde batan gemi! 5 denizci için arama çalışmaları sürüyor, işte son durum

 Demirtaş, "Dronlarla kıyıdaki tarama çalışmaları da sürdürülüyor. Havadan uçak ve helikopter, karadan ekipler ve denizden de botlarla arama çalışmaları büyük bir dikkatle devam ediyor." ifadesini kullandı.

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