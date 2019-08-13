Marmara Adasındaki yangın 10 saatte kontrol altına alınabildi! 80 hektar..
Anadolu Ajansı
BALIKESİR'in Marmara ilçesinde dün başlayan ve yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ordandan kontrol altına alınabilen yangının yarattığı tahribat gün ağırınca ortaya çıktı. Ada sakinleri, yangının küçük bir yerde başladığını ancak fırtınanın etkisiyle büyüdüğünü söylediler. Öte yandan yangın soruşturmasında 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Marmara Adası'nın Mestanağa mevkisinde yaklaşık 80 hektar alanda etkili olan yangının ardından soğutma çalışması sürüyor.
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Bölgede 110 kişiden oluşan ekiplerin helikopterler ve 50 söndürme aracıyla 10 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınabilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çalışmaları ve hasar tespiti de devam ediyor.
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Günün ağarmasıyla orman yangınından kaynaklanan zarar da belirginleşti. 30 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 100 civarında hayvanın telef olduğu bölgede bazı araçların da yandığı görüldü.
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Ada sakinlerinden Nurgül Erçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok kötü bir gün geçirdiklerini söyledi.
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