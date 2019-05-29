Markette yakalanan maskeli soyguncu: Şansımı denedim, ama olmadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Markette yakalanan maskeli soyguncu: Şansımı denedim, ama olmadı

KARABÜK’te, maskeli kişi elinde tabanca ile markete girerek soygun girişiminde bulundu. Market çalışanları ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y.(58) "Şansımı denedim ama olmadı" dedi.

Markette yakalanan maskeli soyguncu: Şansımı denedim, ama olmadı - Sayfa 1

KARABÜK’te, maskeli kişi elinde tabanca ile markete girdi. Olay, saat 17.00 sıralarında Polisevi karşısında bulunan markette meydana geldi. 

14
Markette yakalanan maskeli soyguncu: Şansımı denedim, ama olmadı - Sayfa 2

 Yüzü kar maskeli bir kişi elinde tabanca ile markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen kişi, kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmak istedi, ancak başarılı olamadı.

24
Markette yakalanan maskeli soyguncu: Şansımı denedim, ama olmadı - Sayfa 3

Diğer kasayı açıp paralarla kaçmaya çalışan şüphelinin peşinden çalışanlar ve müşteriler koştu. Market girişinde yakalanarak etkisiz hale getirilen kişi daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi

34
Markette yakalanan maskeli soyguncu: Şansımı denedim, ama olmadı - Sayfa 4

H.Y.'nin polis ekiplerine ‘Şansımı denedim ama olmadı’ dediği öğrenildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen H.Y. daha sonra emniyete götürüldü. H.Y.'nin emekli olduktan sonra inşaatlarda çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

44