Marketlerin en çok zam yaptığı ürünlerin listesi çıktı! Bakanlık ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı’nın gıda ve temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili 81 ilde yaptığı fahiş fiyat denetimleri sürüyor. Son bir haftada 1.674 işletmenin 22 bin 535 ürünü denetlendi ve haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin 911 lira ile 100 bin 910 lira arasında ceza uygulandı. Stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 54 bin 555 lira ile 545 bin 550 lira arasında idari yaptırım uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ise dün gerçekleştirdiği toplantıda 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası verdi. Bu kapsamda, bugüne kadar 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira ceza uygulandı.