Marketlerin en çok zam yaptığı ürünlerin listesi çıktı! Bakanlık ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlarla ilgili harekete geçti. 120 firmaya daha ceza kesildi. En çok fiyat artışı sebze, meyve, ayçiçek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıdalarda yapılmış.
Ticaret Bakanlığı’nın gıda ve temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili 81 ilde yaptığı fahiş fiyat denetimleri sürüyor. Son bir haftada 1.674 işletmenin 22 bin 535 ürünü denetlendi ve haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin 911 lira ile 100 bin 910 lira arasında ceza uygulandı. Stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 54 bin 555 lira ile 545 bin 550 lira arasında idari yaptırım uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ise dün gerçekleştirdiği toplantıda 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası verdi. Bu kapsamda, bugüne kadar 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira ceza uygulandı.
En çok zam yapılan ürünler
Marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının en çok hangi ürünlerde olduğu de tespit edildi. En çok zam sebze meyve ile açiçek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerine yapılmış. Tarladan çıkan ile markette satılan ürünlerin fiyat değişimi de şoke ediyor...
Üreticide 3 lira olan portakal markette 10 lira, üreticide 2.5 lira olan domates markette 8-12 liraya satılıyor. Hatta çiftçinin ‘para etmiyor’ diye 80 kuruş 1 liraya verdiği kıvırcık pazarda bile 5 lira. Üretici ‘kazanamıyoruz’ derken, komisyoncular ise 3 liraya aldıkları bir ürünün markette 8 lira olmasını ‘makul’ olarak ifade ediyor. Genel olarak bakıldığında üreticiden çıkan sebze/meyve, tüketicinin sofrasına ortalama 3 kat fiyat artışı ile geliyor. Bazı ürünlerde bu oran yüzde 500 oluyor.
Marketlere yeni düzenleme
Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyvelerin satışında uyulması gereken standartlara ilişkin tebliğ değişikliği taslağı hazırladı. Taslakla, sebze ve meyvelerin ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlarda, sektörden gelen taleplerin de dikkate alındığı bir dizi değişiklik öngörülüyor.