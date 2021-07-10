Market açılışta yüzde 50 indirim yaptı izdiham çıktı!

5 saat kuyrukta bekledim

İlk kez böyle izdihamla karşılaştığını belirten Seyhan Doğan, "Ben saat 08.30’dan beri bekliyorum. 5 saat oldu, anca alışveriş yapabildim. Hava da çok sıcak, başım ağrıdı sıcaktan. Maskem sürekli takılıydı. O da çok bunalttı. Koronavirüs nedeniyle tedirgin olduk ama yapacak bir şey yok. Bir kere sıraya girmiş bulunduk" diye konuştu.