Markar Esayan için cenaze töreni! Patrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti

"Acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir"

Cumhurbaşkanı'na hitap eden Maşalyan, konuşmasını şöyle sündürdü: Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni Kilisesinde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslardaki bu üzücü savaş bir din savaşı değildir. Hatta Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir.