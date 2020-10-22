Markar Esayan için cenaze töreni! Patrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, "Türk Ermenileri tarihinde ilk" deyip törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da cenaze töreni için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne geldi. Erdoğan, tören öncesi eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne girdi.
Esayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, dini törenin düzenlendiği Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne getirildi. Çan sesinin ardından başlayan törende Esayan için dua edildi.
"Türk Ermenileri tarihinde ilk"
Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilere teşekkür ederek, böyle bir katılımın Türk Ermenileri tarihinde ilk olduğunu söyledi.
"Acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir"
Cumhurbaşkanı'na hitap eden Maşalyan, konuşmasını şöyle sündürdü: Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni Kilisesinde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslardaki bu üzücü savaş bir din savaşı değildir. Hatta Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir.