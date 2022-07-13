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Markalardan teklif yağıyor! Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı reklam yıldızı oluyor

Markalardan teklif yağıyor! Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı reklam yıldızı oluyor

Profesyonel olarak voleybol oynayan Nisa Bölükbaşı başarılı performansıyla geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star 2022'nin şampiyonu olmuştu. Yaşadığı şampiyonluğu çok konuşulan, tartışma konusu olan Bölükbaşı'nın hayatı dolu dizgin devam ediyor. "Yarışmayı kalbimle kazandım" diyen Bölükbaşı'na 5 marka birden teklif sundu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nisa Bölükbaşı'nın içecek firmasına sıcak baktığı öğrenildi...

Markalardan teklif yağıyor! Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı reklam yıldızı oluyor

Sporcu kariyeriyle tanınan, profesyonel voleybolcu olan Nisa Bölükbaşı başarılı performansıyla geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star 2022'nin şampiyonu olmuş, kupayı kaldırmıştı. Söyledikleriyle, yaşadığı aşklarla,  şampiyonluğu ile çok konuşulan, tartışma konusu olan Bölükbaşı'nın hayatı tam gaz devam ediyor. "Yarışmayı kalbimle kazandım" diyen Bölükbaşı'na 5 marka birden teklif sundu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre heyecanlı günler yaşayan 24 yaşındaki Nisa Bölükbaşı'nın içecek firmasına sıcak baktığı öğrenildi...

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Markalardan teklif yağıyor! Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı reklam yıldızı oluyor

Survivor All Star şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı'na reklam teklifi yağıyor. Survivor All Star 2022 şampiyonluğu sonrasında bir çok tepki alan sosyal medyayı ikiye bölen Nisa Bölükbaşı şampiyonluğu sonrasında yoluna dolu dizgin devam ediyor.

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Markalardan teklif yağıyor! Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı reklam yıldızı oluyor

Heyecanlı günler yaşıyor 

Survivor All Star’da elde ettiği şampiyonluğu çok konuşulan ve tartışma konusu olan Nisa Bölükbaşı, heyecanlı günler yaşıyor. 

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Markalardan teklif yağıyor! Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı reklam yıldızı oluyor

Teklif yağıyor 

Yarışmayı kalbimle kazandım, karakter kazandı” diyen Bölükbaşı’na çok sayıda teklif yağıyor.

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