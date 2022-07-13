Markalardan teklif yağıyor! Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı reklam yıldızı oluyor

Sporcu kariyeriyle tanınan, profesyonel voleybolcu olan Nisa Bölükbaşı başarılı performansıyla geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star 2022'nin şampiyonu olmuş, kupayı kaldırmıştı. Söyledikleriyle, yaşadığı aşklarla, şampiyonluğu ile çok konuşulan, tartışma konusu olan Bölükbaşı'nın hayatı tam gaz devam ediyor. "Yarışmayı kalbimle kazandım" diyen Bölükbaşı'na 5 marka birden teklif sundu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre heyecanlı günler yaşayan 24 yaşındaki Nisa Bölükbaşı'nın içecek firmasına sıcak baktığı öğrenildi...