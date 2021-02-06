Marilyn Manson'ın evinden tecavüz odası çıktı! Korkunç tacizi eski sevgilisi anlatmıştı
Dünyaca ünlü şarkıcı Marilyn Manson'un evinde tecavüz odası olduğunu Şarkıcı Phoebe Bridgers söyledi.
Ünlü rock yıldızı Marilyn Manson, eski nişanlısı Evan Rachel Wood tarafından cinsel tacizle suçlanmış, Amerika uzun süre bu haberle çalkalanmıştı. Manson hakkında sular tam durulmadan bu kez skandal bir iddia daha ortaya atıldı.
26 yaşındaki şarkıcı Phoebe Bridgers, arkadaşlarıyla ziyaret ettiği rock yıldızının evinde bir tecavüz odası olduğunu söyledi.
Durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu dile getiren şarkıcı, şunları söyledi:
"O zamanlar bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm. Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grubumuz biliyordu.''
''Şimdi kendi aralarında uzlaşıp şok olmuş ve dehşete düşmüş gibi davranacaklar. Ne kadar acınası bir durum."