Mardin'deki satılık kilisenin fiyatı kur nedeniyle yükseldi
Döviz kurları Mardin'de sahibinden satılık bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi'nin de fiyatını yükseltti. İki yıl önce 7 milyon 250 bin liradan satışa çıkartılan kilisenin fiyatı 8 milyon 250 bin liraya çıktı.
Bin 700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi, Mardin'in Artuklu ilçesi Teker Mahallesi'nde bulunuyor.
İçinde 3 kardinal mezarı ve yaklaşık 7 buçuk kilometre uzunluğunda birinin Deyrulzafaran Manastırı'na diğerinin ise Mardin Kalesi'ne çıktığı söylenen 2 tünel bulunuyor.
Kilise, geçen yıl kendisine babasından miras kalan Murat Tekcan tarafından 7 milyon 250 bin liraya satılığa çıkarıldı.
Alıcının çıkmaması üzerine hala satış için bekleyen kilisenin bu yıl ki fiyatı ise döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte sahibi Tekcan tarafından 8 milyon 250 bin liraya çıkarıldı.