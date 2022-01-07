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Mardin'deki satılık kilisenin fiyatı kur nedeniyle yükseldi

İhlas Haber Ajansı
Mardin'deki satılık kilisenin fiyatı kur nedeniyle yükseldi

Döviz kurları Mardin'de sahibinden satılık bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi'nin de fiyatını yükseltti. İki yıl önce 7 milyon 250 bin liradan satışa çıkartılan kilisenin fiyatı 8 milyon 250 bin liraya çıktı.

Mardin'deki satılık kilisenin fiyatı kur nedeniyle yükseldi

Bin 700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi, Mardin'in Artuklu ilçesi Teker Mahallesi'nde bulunuyor.

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Mardin'deki satılık kilisenin fiyatı kur nedeniyle yükseldi

İçinde 3 kardinal mezarı ve yaklaşık 7 buçuk kilometre uzunluğunda birinin Deyrulzafaran Manastırı'na diğerinin ise Mardin Kalesi'ne çıktığı söylenen 2 tünel bulunuyor.

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Mardin'deki satılık kilisenin fiyatı kur nedeniyle yükseldi

Kilise, geçen yıl kendisine babasından miras kalan Murat Tekcan tarafından 7 milyon 250 bin liraya satılığa çıkarıldı.

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Mardin'deki satılık kilisenin fiyatı kur nedeniyle yükseldi

Alıcının çıkmaması üzerine hala satış için bekleyen kilisenin bu yıl ki fiyatı ise döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte sahibi Tekcan tarafından 8 milyon 250 bin liraya çıkarıldı.

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