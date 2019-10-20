Mardin'de zincirleme kaza 1 ölü başsavcı ile 6 kişi yaralı

Zincirleme kazada cipte bulunan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu ile otomobil ve kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.