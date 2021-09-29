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Mardin'de yeğenine tuzak kurup tecavüz etti! Skandal soru şok etti: Tahliyeye kutlama yapılmıştı

Mardin'de yeğenine tuzak kurup tecavüz etti! Skandal soru şok etti: Tahliyeye kutlama yapılmıştı

MARDİN'de yeğeni Z.Ç.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen Osman Ç.'nin (29) yargılanmasına devam edildi.

Mardin'de yeğenine tuzak kurup tecavüz etti! Skandal soru şok etti: Tahliyeye kutlama yapılmıştı

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Osman Ç., geçen yıl İsviçre’den tatil için Mardin’e gelen yeğeni Z.Ç.’ye iddiaya göre iki gün boyunca cinsel istismarda bulundu. Z.Ç., durumu anlattığı ablasıyla karakola giderek şikayetçi oldu.

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Mardin'de yeğenine tuzak kurup tecavüz etti! Skandal soru şok etti: Tahliyeye kutlama yapılmıştı

Polis tarafından gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 

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Mardin'de yeğenine tuzak kurup tecavüz etti! Skandal soru şok etti: Tahliyeye kutlama yapılmıştı

İki ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.’nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.’ye ait kan örnekleri tespit edildi. Eylül 2020’de yeniden gözaltına alınan Osman Ç., bu kez tutuklandı.

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Mardin'de yeğenine tuzak kurup tecavüz etti! Skandal soru şok etti: Tahliyeye kutlama yapılmıştı

Osman Ç. hakkında Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. 

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