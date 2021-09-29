Mardin'de yeğenine tuzak kurup tecavüz etti! Skandal soru şok etti: Tahliyeye kutlama yapılmıştı

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Osman Ç., geçen yıl İsviçre’den tatil için Mardin’e gelen yeğeni Z.Ç.’ye iddiaya göre iki gün boyunca cinsel istismarda bulundu. Z.Ç., durumu anlattığı ablasıyla karakola giderek şikayetçi oldu.