Mardin'de kışı evlerinde, yazı mağarada geçiriyorlar
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesinin kimi sakinleri kış aylarını evlerinde, sıcak geçen yaz aylarını ise mağarada geçiriyor.
İlçeye bağlı yaklaşık 150 nüfuslu Eskihisar Mahallesinde yaşayan vatandaşlardan bazıları sıcaktan korunmak için evlerinin önündeki mağaraları yazlık ev olarak kullanıyor. Kavurucu sıcakları serin bir ortamda geçirmek isteyen vatandaşlar, yazlık ev olarak dizayn ettikleri mağarada yaşamaktan memnun.
Kapı ve pencereleri bulunan mağara evlerin bir bölümü, serin ortamı sayesinde yiyecek ve içeceklerin saklanması için de kullanılıyor. Klima ve buzdolabına ihtiyaç duyulmayan "mağara evler" ortamıyla, misafirlerin de ilgisini çekiyor.
Mahalle sakinlerinden Zinarin Aslan, yaptığı açıklamada, bazı köy sakinleri olarak yıllardır ayakta kalan mağaraları yaz aylarında barınma amaçlı kullandıklarını söyledi.
Mağaraların girişine kapı yaptıklarını, içini de dizayn ederek, yaşam için uygun hale getirdiklerini ifade eden Aslan, bu mağaralar sayesinde yaz aylarında serin bir yaşam sürdüklerini anlattı.