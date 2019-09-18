Mardin'de kaçak kazıdan bin 500 yıllık tarih fışkırdı! Jandarma korumaya aldı

Mozaikler korumaya alındı

Mozaikler Mardin Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı. Kaçak kazıyı yapanlarından bulunması için çalışma başlatılırken İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne söz konu alanda kazı yapılması için başvuru yapıldı.