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Mardin'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza! 3 kişi öldü, 12 yaralı var

Mardin'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza! 3 kişi öldü, 12 yaralı var

MARDİN'den son dakika kaza haberi geldi. 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Mardin'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza! 3 kişi öldü, 12 yaralı var

Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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Mardin'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza! 3 kişi öldü, 12 yaralı var

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Mardin'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza! 3 kişi öldü, 12 yaralı var

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Mardin'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza! 3 kişi öldü, 12 yaralı var

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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