Mardin'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza! 3 kişi öldü, 12 yaralı var
MARDİN'den son dakika kaza haberi geldi. 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.