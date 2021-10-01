Mardin'de 1700 yıllık kilise satışa çıktı! Fiyatı duyan inanamadı: Engellendi
MARDİN'de bulunan bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, bu kez açık arttırma ile yurt dışında satışa sunuldu.
Mardin'in Artuklu ilçesi Şeker Mahallesi Akın Sokak'ta 1'inci sınıf tarihi eser olan yaklaşık bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, 1 yıl önce 7 milyon 250 bin lira fiyat biçilerek satışa sunulmuştu.
Satışı gerçekleştirilemeyen Mor Yuhanna Kilisesi, bu kez yurt dışında açık arttırma ile satışa sunuldu.
Danışmanı aracılığıyla kiliseyi açık arttırmaya sunan mal sahibi Murat Tekcan, kilisenin özüne dönmesi için Süryani cemaatine satmak istediğini söyledi.
Kilisenin babasından kendisine kaldığını belirten Tekcan, "Miras olarak tek dayanağım burası. Burayı ambar olarak kullanıyoruz. Burası esasen Mor Yuhanna Kilisesi. Burası 1'nci sınıf tarihi eser. 2000 yıllık bir ömrü var." dedi.