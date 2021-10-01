Mardin'de 1700 yıllık kilise satışa çıktı! Fiyatı duyan inanamadı: Engellendi

Kilisenin babasından kendisine kaldığını belirten Tekcan, "Miras olarak tek dayanağım burası. Burayı ambar olarak kullanıyoruz. Burası esasen Mor Yuhanna Kilisesi. Burası 1'nci sınıf tarihi eser. 2000 yıllık bir ömrü var." dedi.