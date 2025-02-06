Takvimler 2023 Şubat’ının 6’sını, saatler yazımı yayına verdiğim dakikayı gösterdiğinde Maraş’tan bir haber geldi.

Tıpkı, meşhur Maraş ağıtında olduğu gibi…

Bu sefer ateş sadece bir ocağa değil, onbinlerce ocağa düştü; yüzbinlerce insanımız ocaksız kaldı.

Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız yıl, kim bilir kaç yüzyılda bir yaşayacağımız bir deprem felaketi yaşadık.

İstiklal Savaşı’nda verdiğimiz şehitlerden daha fazlasını bu afette kaybettik.

Savaşla ya da doğal afetle, kadim vatan toprağına bedel ödemeye devam ediyorduk.

Önce sabaha karşı 4.17’de 7.7 şiddetindeki depremle sallandık. Sonra, öğle 13.24’te 7.6 büyüklüğündeki depremle afet içinde afet yaşadık.

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Elazığ…

Nüfus veya yüzölçümü olarak birçok Avrupa ülkesinden daha büyük bir nüfus ve alan yıkımdan etkilendi.

53.537 insanımız hayatını kaybetti. Geriye binlerce dul, yetim ve öksüz kaldı.

Hepsi başlı başına bir tarih olan şehirlerimiz yok oldu.

Maraş deyince aklımıza;

İşgalci Fransız’a ilk kurşunu atan ve kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam gelirdi.

“Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz” diyen Aşıkoğu Hüseyin’i hatırlardık.

Han Duvarları’ndan Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ın acı hikayesini okurduk.

Gaziantep bize;

Annesinin namusunu vatanın namusu bilen, şehit çocuk Kamil’i,

"Müsterih olunuz, düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez" diyerek şehadet sözünü tutan Şahin Bey’i

Tek mermi atmadan düşmanı imha eden Karayılan’ı hatırlatırdı.

Hatay; medeniyetler şehriydi, Anavatan’a ilhaktı, Tayfur Sökmen’di. Dört ilahi dinde Allahsızlığa isyanın sesi Asi’ydi.

Depreme dayanıksız bina yapmak, yapılanı hakkıyla denetlememek Allahsızlık değil midir?

Depremden zarar gören bütün şehirlerimiz, kadim tarihlerine asrın depremi de eklediler. Artık, şehirlerimizden bahsederken bu büyük trajediyi de hatırlayacağız.

İnşallah; 06 Şubat depremi, aklımızı başımıza devşirmemiz için milat olur.

Ve Türkiye’nin deprem tarihi Maraş’tan Önce (MÖ), Maraş’tan Sonra (MS) diye dönemlendirilir.

İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın.