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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz Can Yaman'ın yerini aldı İtalya'ya uçtu

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz Can Yaman'ın yerini aldı İtalya'ya uçtu

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek Cahil Periler filmini diziye uyarlayacak. Başrol Can Yaman düşünülürken yerini Burak Deniz aldı.

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz Can Yaman'ın yerini aldı İtalya'ya uçtu

Yönetmen Ferzan Özpetek, 2001 yapımı Cahil Periler (Le fate ignoranti) filmini Disney+ için 8 bölümlük bir diziye uyarlayacak. Cast çalışmalarına hız veren yönetmen, ilk olarak İtalya'da popüler olan Can Yaman ile anlaştı.

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz Can Yaman'ın yerini aldı İtalya'ya uçtu

Ancak oyuncunun programının uymamasına üzerine Özpetek, yeni bir isimle yola çıkma kararı aldı.

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz Can Yaman'ın yerini aldı İtalya'ya uçtu

 'Maraşlı' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Deniz'e teklif götürdü. 

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz Can Yaman'ın yerini aldı İtalya'ya uçtu

Deniz, önceki gün Özpetek ile görüşmek üzere İtalya'ya uçtu.

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