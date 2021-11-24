Maradona kalbi çıkarılarak gömüldü! Doktoru kitabında yazdı taraftarlar çalmak istemiş!

Efsane futbolcunun bağımlı olduğunu dile getiren Castro, "Kalbin çıkarılmasındaki sebeplerden biri de incelemek içindi. Ölüm nedeninin belirlenmesinde kalp çok önemliydi. Maradona ne yazık ki onu mahveden her şeye bağımlıydı" açıklamasında bulundu.