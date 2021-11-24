Maradona kalbi çıkarılarak gömüldü! Doktoru kitabında yazdı taraftarlar çalmak istemiş!
ARJANTİN ve dünya futbolunun efsane yıldızı Maradona'yla ilgili şok edici bir gerçek daha ortaya çıktı. Hem doktorluk hem de gazetecilik yapan Nelson Castro, bir grup fanatik taraftarın Maradona'nın kalbini almak istediğini açıkladı. Castro, "Yetkililer, bu hırsızlığı önlemek için Maradona'nın kalbini çıkardı ve Maradona kalbi olmadan gömüldü" dedi.
Arjantin'de hem doktorluk hem de gazetecilik yapan Nelson Castro, "Diego'nun Sağlığı" adlı kitabında, bir grup taraftarın Maradona'nın kalbini çalmak istediğini açıkladı.
Maradona'nın kalbi olmadan gömüldüğünü ifade eden Castro, "Gimnasia La Plata Kulübü'nden bir grup taraftar, gömülmeden önce Diego Maradona'nın kalbini çalmak istiyordu. Yetkililer, bu hırsızlığı önlemek için Maradona'nın kalbini çıkardı ve Maradona kalbi olmadan gömüldü" dedi.
Efsane futbolcunun bağımlı olduğunu dile getiren Castro, "Kalbin çıkarılmasındaki sebeplerden biri de incelemek içindi. Ölüm nedeninin belirlenmesinde kalp çok önemliydi. Maradona ne yazık ki onu mahveden her şeye bağımlıydı" açıklamasında bulundu.
"Maradona'nın şaşırtıcı derecede esnek bir vücudu vardı" diyen Castro, "Ancak kendisini kötü etkileyen faktörlerden hiçbir zaman tam anlamıyla kurtulmak istememişti" diye konuştu.