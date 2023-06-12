Mantar toplarken buldu, gizemli taşı görenler 'artık milyonersin' diyor: NASA ile irtibata geçeceğiz
TOKAT'ta bir vatandaş tarlasında bulduğu taşı göktaşı olabileceği ihtimaline karşı analize gönderdi, komşuları ise ona "artık milyonersin" diyor.
Tokat'ın Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla beraber mantar toplamaya çıktı. Say tarlasında gördüğü garip taşı arkadaşının yardımıyla evine taşıdı.
Çevresinde bulunan kişilerin taşın göktaşı olduğunu belirtmeleri üzerine Say, analiz edilmesi için taştan bir parça kopartarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderdi.
60 kilodan ağır olan taşın analiz sonucunu bekleyen Say, çevresinde bulunan vatandaşlar tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı.
Say, taş hakkında kesin sonuç olmadan hareket etmek istemese de çevresinde bulunan vatandaşlar göktaşından dolayı onu milyoner olarak görüyor.