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Manken Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! 'Muhtarım da muhtarım'...

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Manken Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! 'Muhtarım da muhtarım'...

Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu muhtar adayları arasına Diyarbakır'da ilk kez model bir kadın da dahil oldu. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi'nden muhtar adayı olan model Simurg Sarsılmaz bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Manken Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! 'Muhtarım da muhtarım'...

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi'nden muhtar adayı olan model Simurg Sarsılmaz bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Manken Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! 'Muhtarım da muhtarım'...

Diyarbakır Çermik gazetesinin haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına talip olan model Simurg Sarsılmaz, başka aday çıkmaz ise 4 erkek adaya karşı yarışacak.

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Manken Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! 'Muhtarım da muhtarım'...

Tek kadın muhtarın görev yaptığı Diyarbakır'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken muhtar adayları da sahaya inmeye başladı.

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Manken Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu! 'Muhtarım da muhtarım'...

  Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu muhtar adayları arasına Diyarbakır'da ilk kez model bir kadın da dahil oldu.

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