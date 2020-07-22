Manken Ezgi Öcel Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan'ı ifşa etti araları bozuldu

Oyunculuğu bırakarak 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan'ın evliliğinde üzerinde kara bulutlar gezinmeye başladı. Mutlu beraberlikleriyle her daim herkes tarafından övgüyle bahsedilen çiftin araları açıldı.