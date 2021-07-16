Manken Elif Ece Uzun boşanma aşamasında çok zorda! Doğalgazı kesildi!
Ünlü manken Elif Ece Uzun’un 2019 yılında nikah masasına oturduğu ikiz çocuklarının babası iş insanı Mehmet Tuş’a açtığı boşanma davasının ilk duruşmasının ardından, Uzun’un avukatı, “Borçları yüzünden alacaklılar kapıya dayandı. Elif Hanım doğalgazı kesik olan bir evde yaşıyor” açıklamasında bulundu.
37 yaşındaki ünlü manken Elif Ece Uzun, 27 Ekim 2019’da evlendiği iş insanı Mehmet Tuş’un kendisine fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Uzun ayrıca eşinin uyuşturucu kullandığını öne sürmüştü. Mahkeme, Mehmet Tuş’un 2 ay süreyle Elif Ece Uzun’a yaklaşmamasına karar verdi.
Karara itiraz eden Tuş, eşinin mağdur rolü oynayarak magazin dünyasında dikkat çekmeye çalıştığını iddia etti. Mahkeme itirazı reddetti.
Elif Ece Uzun, uzaklaştırma kararının ardından ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı.