Manken Deniz Sarı İstanbul'da taksi dehşeti yaşadı! Taksici içeride kilitledi, çevredekiler kurtardı
İSTANBUL'da taksicilerin imza attığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Genç model Deniz Sarı ve arkadaşı, evlerine gitmek için bindikleri takside mahsur kaldı. Sarı ve arkadaşı, alkollü taksicinin, kendilerini araçtan indirmediğini, çevredeki sürücüler tarafından kurtulduklarını ileri sürdü. Taksici hakkında soruşturma açıldı.
İstanbul'da taksi skandallarının ardı arkası kesilmiyor. 26 yaşındaki model Deniz Sarı ve arkadaşı Sıla Özer, 2 Ekim günü Beşiktaş'ta bir mekanda eğlendi. İki arkadaş, saat 23.00'te Dikilitaş'a gitmek için taksiye bindi.
İddiaya göre gidecekleri mesafe kısa olduğu için taksici iki arkadaşa söylenmeye başladı. Bu arada iddiaya göre taksi şoförü araç içinde plastik poşet içindeki şişeden alkol alırken, iki arkadaşı Dikilitaş Parkı yakınlarında araçtan indirmek istedi.
Sarı ve Özer, saatin geç olduğunu ve kapı önüne kadar taksiyle gitmek istediklerini söylediklerinde, taksici "Beni ara sokaklara sokmayın" karşılığını verdi.
Ardından tartışma sırasında taksici, "Sizi Mecidiyeköy'e kadar götüreyim de görün siz" diyerek gaza bastı. Panikleyen Sarı ve arkadaşı bağırarak taksiciye durmasını söyledikleri sırada arbede çıktı.