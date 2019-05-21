Manken Ceyda Nergiz 107 kilo olmuştu şimdiki hali bambaşka

Aşırı kiloları nedeniyle hayatı zindana dönen Ceyda Nergiz, bel ve diz ağrıları nedeniyle yataktan kalkamaz oldu. Zayıflamak için her yolu deneyen eski manken, sıkı diyet programlarına rağmen bir türü kilo veremedi. Tam 107 kiloya ulaşan Ceyda Nergiz, obezite ameliyatı olmaya karar verdi.