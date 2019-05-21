Manken Ceyda Nergiz 107 kilo olmuştu şimdiki hali bambaşka
Türkiye’yi yurt dışında temsil eden manken Ceyda Nergiz (39), aşırı kiloları nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kalmıştı. Şimdiki hali ise görenleri şaşırttı.
Modacılarla çalışan Ceyda Nergiz, evlendikten sonra hızla kilo almaya başladı. İki çocuk dünyaya getiren eski manken, hamilelikleri esnasında 107 kiloya kadar ulaştı. Aldığı kilolar sebebiyle işini de bırakmak zorunda kalan manken Nergiz'in şimdiki hali ise bambaşka.
Aşırı kiloları nedeniyle hayatı zindana dönen Ceyda Nergiz, bel ve diz ağrıları nedeniyle yataktan kalkamaz oldu. Zayıflamak için her yolu deneyen eski manken, sıkı diyet programlarına rağmen bir türü kilo veremedi. Tam 107 kiloya ulaşan Ceyda Nergiz, obezite ameliyatı olmaya karar verdi.
107 kiloyla obezite ameliyatına giren Ceyda Nergiz, kısa sürede 80 kiloya düşerken, yeniden podyuma dönmek için hazırlıklara başladı.
Başarılı geçen ameliyatın ardından hızla zayıflamaya başlayan Ceyda Nergiz, birkaç ay içerisinde 80 kiloya kadar düştü. Formuna ulaşınca eski mesleğine yeniden dönmeye karar veren model, bir mankenlik ajansında fotoğraf çekimleri yaptırdı.