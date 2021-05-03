Manisa'da yılda sadece bir kez açıyor bu çiçeği koparan 80 bin 460 liralık cezayı öder
MANİSA’da havaların ısınmasıyla birlikte, 'Manisa lalesi' (tulipa orphanidea) çiçek açtı. Kente özgü endemik bir tür olan ve yılda sadece bir kez açan koruma altındaki Manisa lalesini koparanlara, 80 bin 460 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
Şehzadeler ilçesindeki 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen 'Manisa lalesi', havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Spil'de güzel görüntüler oluşurken, vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce nesli tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için de önlemler arttırıldı.
Daha önce lalelerin çiçeklerini koparan ve zarar verenlere idari para cezası uygulanırken, aynı şekilde soğanlarına da zarar verenlere para cezası kesilmeye başlandı.
Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 73 bin 747 lira ceza uygulanan ceza, bu yıl bu rakam 80 bin 460 liraya yükseltildi.