Manisa'da yangın faciası! 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören ve çiftlikte bakıcı olarak çalışan Hatice-Ramazan Atalan çifti alevlerin yükseldiği evden 3 yaşındaki ikizleri Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için canlarını hiçe sayarak yanan eve girdi.