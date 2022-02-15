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Manisa'da yangın faciası! 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
Manisa'da yangın faciası! 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

MANİSA'nın Kula ilçesindeki bir çiftlik evinde çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 3 yaşındaki ikizler kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Manisa'da yangın faciası! 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

MANİSA'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi Bakacak Sokak'ta İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğinin ikamet kısmında yangın çıktı.

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Manisa'da yangın faciası! 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören ve çiftlikte bakıcı olarak çalışan Hatice-Ramazan Atalan çifti alevlerin yükseldiği evden 3 yaşındaki ikizleri Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için canlarını hiçe sayarak yanan eve girdi.

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Manisa'da yangın faciası! 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

Atalan çifti karbonmonoksit gazından zehirlenen ikiz çocuklarını kendi imkanları ile çıkararak Kula Devlet Hastanesine getirdi.

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Manisa'da yangın faciası! 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

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