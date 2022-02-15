Manisa'da yangın faciası! 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti
MANİSA'nın Kula ilçesindeki bir çiftlik evinde çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 3 yaşındaki ikizler kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi Bakacak Sokak'ta İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğinin ikamet kısmında yangın çıktı.
Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören ve çiftlikte bakıcı olarak çalışan Hatice-Ramazan Atalan çifti alevlerin yükseldiği evden 3 yaşındaki ikizleri Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için canlarını hiçe sayarak yanan eve girdi.
Atalan çifti karbonmonoksit gazından zehirlenen ikiz çocuklarını kendi imkanları ile çıkararak Kula Devlet Hastanesine getirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.