Manisa'da veresiye defterlerini satın alıp dar gelirliyi sevindiren vatandaş

MÜŞTERİLER DUYGULANDI

Bakkal Metin Toprak, "1'i kadın 3 kişi bakkalımıza gelip, bir hayırseverin dileğini yerine getirmek isteğiyle defterdeki bütün borcu kapatacağını söyledi. Borçlar 25 bin lira çıktı. Vatandaşlar, 'Bu borcu ödeyip, gideceğiz' dedi. Anlaştığımız gibi defteri aldılar, para ödendi. Dışarıya pankart asıp, vatandaşların hayır duasını aldılar. Defteri ise bir poşete koyup gittiler. Şaşırdık, hâlâ da şaşkınız. Gerçekten dar gelirli ihtiyaç sahipleriydi. O, onları sevindirdi" dedi.