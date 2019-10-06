Manisa'da süt tankeri otomobil ile çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
MANİSA'da süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Manisa'nın Demirci ilçesi Demirci-Selendi karayolu Bozyer Çiftliği mevkisinde meydana geldi.
Alaağaç Mahallesi yolu istikametinden Kuzeyir Mahallesi'ne doğru seyir halinde bulunan Cevdet Y. idaresindeki 43 KG 091 plakalı süt toplama tankeri karşı yönden gelmekte olan Akın E.'nin kullandığı 45 RC 009 plakalı otomobil ile yol ortasında kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken süt tankeri ise savrularak yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Hüseyin Arslan (20) olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan Tuğçe E., (6), Furkan E. (12), Gülsün A. (18), Akın E. (20), İsmail E. (35) yaralandı.