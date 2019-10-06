Manisa'da süt tankeri otomobil ile çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken süt tankeri ise savrularak yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.