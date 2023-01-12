Manisa'da kuyu faciası! Baba ile oğlu öldü yeni detaylar çıktı: Son sözü bu olmuş...

Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü. Burada bisikletiyle dolaşan Batu Demir, bir süre sonra bisikletinden indi.