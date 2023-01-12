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Manisa'da kuyu faciası! Baba ile oğlu öldü yeni detaylar çıktı: Son sözü bu olmuş...

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Manisa'da kuyu faciası! Baba ile oğlu öldü yeni detaylar çıktı: Son sözü bu olmuş...

MANİSA'da kuyuya düşen oğlunu kurtarmak için arkasından atlayan baba ile oğlu hayatlarını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan acı olayla ilgili yeni detaylar çıktı. Annenin eşi ve çocuğunu kurtarmak için kuyuya ip attığı öğrenildi. Baba Aytuğ Demir’in son sözü ortaya çıktı.

Manisa'da kuyu faciası! Baba ile oğlu öldü yeni detaylar çıktı: Son sözü bu olmuş...

Olay, geçen 5 Ocak 2023'te, saat 18.00 sıralarında Salihli ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 84 binanın bulunduğu Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. 

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Manisa'da kuyu faciası! Baba ile oğlu öldü yeni detaylar çıktı: Son sözü bu olmuş...

Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü. Burada bisikletiyle dolaşan Batu Demir, bir süre sonra bisikletinden indi.

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Manisa'da kuyu faciası! Baba ile oğlu öldü yeni detaylar çıktı: Son sözü bu olmuş...

60 metrelik kuyuya düştü babası peşinden atladı

Batu'nun yaklaşık 60 metrelik sondaj kuyusuna düştüğünü gören Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı.

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Manisa'da kuyu faciası! Baba ile oğlu öldü yeni detaylar çıktı: Son sözü bu olmuş...

 İlk başta yaşıyorlardı

Çığlıkları duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılan kamera ile kuyudaki Aytuğ Demir ve oğlu Batu'ya ulaştı. Baba-oğulun yaşadığı belirlendi.

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