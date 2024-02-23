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Manisa'da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı, ölenler ve yaralılar var

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Manisa'da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı, ölenler ve yaralılar var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Manisa'da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı, ölenler ve yaralılar var

Cengiz Akalın idaresindeki otomobil, Beyoba Kavşağı'nda, M.R.C'nin (26) kullandığı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Manisa'da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı, ölenler ve yaralılar var

Otomobildeki Hafize Akalın (56), Fatma D. (45) ve Ayşe Dedeoğlu (53), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

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Manisa'da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı, ölenler ve yaralılar var

Yaralanan sürücüler ve otomobildeki Halil İbrahim D. ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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Manisa'da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı, ölenler ve yaralılar var

Cenazeler, otopsi için Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazaya karışan otomobildekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.

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