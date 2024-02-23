Manisa'da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı, ölenler ve yaralılar var
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Cengiz Akalın idaresindeki otomobil, Beyoba Kavşağı'nda, M.R.C'nin (26) kullandığı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Otomobildeki Hafize Akalın (56), Fatma D. (45) ve Ayşe Dedeoğlu (53), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
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Yaralanan sürücüler ve otomobildeki Halil İbrahim D. ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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Cenazeler, otopsi için Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazaya karışan otomobildekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.
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