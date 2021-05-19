Manisa'da dehşet! Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Çakmakçı, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası yakınları tarafından darbedilen Murat Çakmakçı ise sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağabey Çakmakçı, daha sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.