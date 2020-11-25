Manisa'da çocuklarının önünde boğazını kesti! Daha öldüremedim nereye gidiyorsun
MANİSA'da 3 kız annesi koca terörünü yaşadı. Çift bıçakla boğazı kesilen kadın camdan atlayarak kurtuldu. Cani koca arkasından 'daha öldüremedim nereye gidiyorsun' diye bağırdı. Şiddet mağduru anne, bu zamana kadar yaptığı hatadan bahsetti.
Saruhanlı ilçesine yaşadıkları geçim sıkıntısı nedeniyle 7 ay önce İstanbul’dan taşınarak yerleşen ve 13 yıldır gördüğü şiddetin ardından artık boşanmak istediğini eşine söyleyen 3 kız çocuk annesi 30 yaşındaki Esra Oymak’ın boğazı çocuklarının gözü önünde eşi Mikail Oymak tarafından önce maket bıçağıyla ardından da bıçakla kesildi.
Talihsiz kadın, o sırada evlerine gelen anne ve babası tarafından pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Boğazında 15 santimetre kesik olan ve 15 dikiş atılan talihsiz kadın tedavisinin ardından taburcu oldu.
Adli kontrol verildi sonra...: Eşini bıçaklayan Mikail Oymak ise Cuma günü çıkarıldığı ilk savcı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Esra Oymak’ın bir başka savcıyı yeniden suç duyurusunda bulunması üzerine 23 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaptığım hata da bu oldu: Evlendiğinde 18 yaşında olduğunu ve sürekli gördüğü şiddete çocukları için katlandığını dile getiren ve son yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlatan 3 kız çocuğu annesi Esra Oymak, “Eşimden şiddet çok gördüm her seferinde çocuklarım için sessiz kaldım. Yaptığım hata da bu oldu. Yani hiçbir kadın sessiz kalmasın bence. Ben hata yaptım öyle yaparak hayatıma mal oluyordu." dedi.