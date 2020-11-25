Manisa'da çocuklarının önünde boğazını kesti! Daha öldüremedim nereye gidiyorsun

Yaptığım hata da bu oldu: Evlendiğinde 18 yaşında olduğunu ve sürekli gördüğü şiddete çocukları için katlandığını dile getiren ve son yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlatan 3 kız çocuğu annesi Esra Oymak, “Eşimden şiddet çok gördüm her seferinde çocuklarım için sessiz kaldım. Yaptığım hata da bu oldu. Yani hiçbir kadın sessiz kalmasın bence. Ben hata yaptım öyle yaparak hayatıma mal oluyordu." dedi.