Manisa'da 'çoban kaz' herkesi şaşkına çevirdi! 50 yıllık hayvancı böylesini görmedi
MANİSA'da çobanlık yapan kaz viral oldu. 50 yıllık hayvancı, kazın koyunları korumasına anlam veremedi. Hayvancı Hasan Çalın, veterinerin bile kazdan korktuğunu söyledi.
Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde hayvancılık yapan 68 yaşındaki Hasan Çalın'ın evinde beslediği kaz, koyunlara çobanlık yapıyor. Koyunlarla birlikte otlamaya giden 2 yaşındaki kaz, otladıktan sonra aynı ahıra girip yatıyor.
Yabancı insan yaklaşınca...: Koyunların sahibi 2 çocuk babası Hasan Çalın, yaklaşık 2 aydır koyunlarla birlikte otlamaya giden kazın koyunların yanına yabancı insan ve hayvan yaklaştırmadığını belirterek, "Koyunların yanına yabancı insan veya hayvan yaklaşırsa bağırıyor ve saldırıyor" dedi.
Çalın, yaklaşık 50 yıldır hayvancılık yaptığını ve şimdiye kadar hiç böyle bir olaya tanıklık etmediğini söyledi.
Evinde beslediği başka kazlar olduğunu dile getiren Çalın, şöyle konuştu: Yaklaşık 2 ay önce meraya koyunları otlatmaya götürdüm. Merada koyunları otlatırken kazı koyunların içinde gördüm. Eve yakın bir bölgedeydim. Herhalde otlamaya gelmiştir diyerek dikkate almadım. "