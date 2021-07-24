Manisa'da çiftçinin yaptığı konuşuluyor: 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı
MANİSA'da, dünyaca ünlü üzümleri korumak isteyen çiftçinin bulduğu ilginç çözüm diğer üreticilerin de dikkatini çekti.
Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü üzümlerini sıcaklardan, doludan, aşırı yağışlardan ve tozdan korumak için her yıl bu aylarda bağlarını beyaz kanaviçeler ile örtü altına almaya başlarken bir üretici bağındaki 4 bin üzüm salkımını marketten aldığı küçük boy çöp poşetleri ile koruma altına aldı.
Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde idarecilik yapan ve aynı zamanda çiftçilikle de uğraşan Fahri Sarıtaş, Bağlıca Mahallesi'nde superior cinsi üzümlerini yağmur zararından korumak için poşetledi.
Bu yıl ilçe ve çevresinde ilk kez uygulamanın yapıldığını anlatan üretici Fahri Sarıtaş, "Yaklaşık 4 bin salkım üzümü marketten temin ettiğim mini çöp poşetleriyle koruma altına aldım. Bu gece ve yarın olması beklenen yağmura karşı önlem aldım." dedi.
Sarıtaş, "Bunu yapabilmek için 8 bayan işçiden yardım aldım. Yaklaşık 3.5 dönüm bağın üzümünü bu şekilde poşetledim.’’ diye konuştu.