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Manisa'da çiftçinin yaptığı konuşuluyor: 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı

İhlas Haber Ajansı
Manisa'da çiftçinin yaptığı konuşuluyor: 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı

MANİSA'da, dünyaca ünlü üzümleri korumak isteyen çiftçinin bulduğu ilginç çözüm diğer üreticilerin de dikkatini çekti.

Manisa'da çiftçinin yaptığı konuşuluyor: 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı

Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü üzümlerini sıcaklardan, doludan, aşırı yağışlardan ve tozdan korumak için her yıl bu aylarda bağlarını beyaz kanaviçeler ile örtü altına almaya başlarken bir üretici bağındaki 4 bin üzüm salkımını marketten aldığı küçük boy çöp poşetleri ile koruma altına aldı.

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Manisa'da çiftçinin yaptığı konuşuluyor: 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı

Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde idarecilik yapan ve aynı zamanda çiftçilikle de uğraşan Fahri Sarıtaş, Bağlıca Mahallesi'nde superior cinsi üzümlerini yağmur zararından korumak için poşetledi.

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Manisa'da çiftçinin yaptığı konuşuluyor: 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı

Bu yıl ilçe ve çevresinde ilk kez uygulamanın yapıldığını anlatan üretici Fahri Sarıtaş, "Yaklaşık 4 bin salkım üzümü marketten temin ettiğim mini çöp poşetleriyle koruma altına aldım. Bu gece ve yarın olması beklenen yağmura karşı önlem aldım." dedi.

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Manisa'da çiftçinin yaptığı konuşuluyor: 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı

Sarıtaş, "Bunu yapabilmek için 8 bayan işçiden yardım aldım. Yaklaşık 3.5 dönüm bağın üzümünü bu şekilde poşetledim.’’ diye konuştu.

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