Manisa'da çiftçinin yaptığı konuşuluyor: 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı

Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü üzümlerini sıcaklardan, doludan, aşırı yağışlardan ve tozdan korumak için her yıl bu aylarda bağlarını beyaz kanaviçeler ile örtü altına almaya başlarken bir üretici bağındaki 4 bin üzüm salkımını marketten aldığı küçük boy çöp poşetleri ile koruma altına aldı.