Manisa'da bitkin halde bulundu türünün en hızlısı yalnızca gece uçabiliyor
MANİSA'da uzun ince kanatlarıyla dikkat çeken ve kamuflaj deseniyle görenleri şaşırtan Mekik Kelebeği, bir kır bahçesinde bitkin halde bulundu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde işletmecilikle uğraşan Murat Güngör isimli bir vatandaş, işlettiği kır bahçesinde Mekik Kelebeği buldu. Kelebeğin bitkin halde olduğunu anlayan Güngör, zakkum çiçeği ile kelebeği beslemeye başladı.
Türünün en hızlı kanat çırpanı olan ve yalnızca geceleri uçabilen mekik kelebeği, aynı zamanda havada asılı kalma özelliğiyle de biliniyor. Bu kelebek, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.
Daha önce de görülmüştü: Kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırıyor. Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan Mekik Kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görülmüştü.
Kelebeği bahçesinde bulan Murat Güngör, ilk olarak internette araştırma yaptığını ve ardından işletmesine getirdiğini belirtti. Güngör, açıklamalarına şu şekilde devam etti: