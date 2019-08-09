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Manisa'da bitkin halde bulundu türünün en hızlısı yalnızca gece uçabiliyor

Manisa'da bitkin halde bulundu türünün en hızlısı yalnızca gece uçabiliyor

MANİSA'da uzun ince kanatlarıyla dikkat çeken ve kamuflaj deseniyle görenleri şaşırtan Mekik Kelebeği, bir kır bahçesinde bitkin halde bulundu.

Manisa'da bitkin halde bulundu türünün en hızlısı yalnızca gece uçabiliyor - Sayfa 1

Manisa'nın Salihli ilçesinde işletmecilikle uğraşan Murat Güngör isimli bir vatandaş, işlettiği kır bahçesinde Mekik Kelebeği buldu. Kelebeğin bitkin halde olduğunu anlayan Güngör, zakkum çiçeği ile kelebeği beslemeye başladı.

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Manisa'da bitkin halde bulundu türünün en hızlısı yalnızca gece uçabiliyor - Sayfa 2

Türünün en hızlı kanat çırpanı olan ve yalnızca geceleri uçabilen mekik kelebeği, aynı zamanda havada asılı kalma özelliğiyle de biliniyor. Bu kelebek, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

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Manisa'da bitkin halde bulundu türünün en hızlısı yalnızca gece uçabiliyor - Sayfa 3

Daha önce de görülmüştü: Kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırıyor. Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan Mekik Kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görülmüştü.

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Manisa'da bitkin halde bulundu türünün en hızlısı yalnızca gece uçabiliyor - Sayfa 4

Kelebeği bahçesinde bulan Murat Güngör, ilk olarak internette araştırma yaptığını ve ardından işletmesine getirdiğini belirtti. Güngör, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

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