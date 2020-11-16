Manisa'da arkadaşında tadına baktı siparişlere yetişemiyor! Yılda 8 ton üretiyor
MANİSA'da arkadaşında tadıp beğendiği istiridye mantarını yılda 8 ton üretmeye başladı. Tufan Yılmaz (35), hedefinin dış piyasa olduğunu belirtirken siparişlere yetişemediğini söyledi.
Saruhanlı ilçesinin kırsal Bahadır Mahallesi'nde yaşayan evli, 1 çocuk babası Tufan Yılmaz, 7 yıl önce, tadını beğendiği istiridye mantarını ek gelir düşüncesiyle evinin bahçesinde kurduğu serada yetiştirmeye başladı. 3 yıl önce de Genç Çiftçi Projesi ile tanışan Yılmaz, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığı destekle işi daha da büyütüp, 120 metrekarelik sera kurdu.
Seralarından yılda 3 defa ürün elde eden Yılmaz, yılda ortalama 8 ton mantar üretip, kilosunu kalitesine göre 9 ile 15 TL arasında değişen fiyatlarla satıyor.
Yılmaz, mantar yetiştirmenin yanı sıra elektronik eşya üretimi yapan fabrikadaki işine de devam ettiğini belirtiyor.
Yılmaz, "Mantar yetiştiriciliğine 2013 yılında başladım. Bir arkadaşımda tattım ve beğendim. Daha sonra da ek gelir olması açısından bir yer yaparak bu işe başladım." diye konuştu.