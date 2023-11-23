Manisa'da anne kız telle boğularak öldürülmüştü! Genç kızın son sözleri ortaya çıktı
MANİSA'da Atalay Yüksel'in (57), sevgilisi olduğu iddia edilen Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'i (18) telle boğarak öldürüp asansöre attığı çifte cinayet cinayette çarpıcı detaylara ulaşıldı.
Olay, 19 Kasım Pazar günü Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Komşuları sabah saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sabah'ın haberine göre, 14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.
Anne -kızın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.