Manavgat'taki yangında tamamen küle dönen evde Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi
ANTALYA Manavgat'taki yangında, bir ev tamamen küle döndü. İçerideki her şey kullanılamaz hale gelirken alevlerden tek zarar görmeyen Kur'an-ı Kerimler oldu. İşte görüntüleri...
Manavgat’ta 28 Temmuz Çarşamba günü, Aşağışıklar Mahallesi’nde bulunan evinden Çolaklı Mahallesi’nde olan yangına su taşımak için giden işitme engelli Ramazan Aydın, daha sonra evine geri döndü.
Bir süre sonra koku ve seslere uyanan Aydın, yangının mahallesine doğru geldiğini anladı. Aydın, ailesi ile birlikte bahçedeki hayvanlarını bir araca yükleyip güvenli bölgeye gitti.
Talihsiz adam, bir süre sonra evinin olduğu bölgeye gelince itfaiye ekiplerini gördü. Yangından, Aydın’ın da evi etkilenmişti. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alsa da Aydın’ın evi küle döndü.
Soğutma çalışmaları sonrası evine giren Ramazan Aydın, hayatının şokunu yaşadı. Tamamen küle dönen evde yanmayan tek şey içerideki odada bulunan Kur'an-ı Kerimlerdi.