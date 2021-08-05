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Manavgat'taki yangında tamamen küle dönen evde Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi

Manavgat'taki yangında tamamen küle dönen evde Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi

ANTALYA Manavgat'taki yangında, bir ev tamamen küle döndü. İçerideki her şey kullanılamaz hale gelirken alevlerden tek zarar görmeyen Kur'an-ı Kerimler oldu. İşte görüntüleri...

Manavgat'taki yangında tamamen küle dönen evde Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi

Manavgat’ta 28 Temmuz Çarşamba günü, Aşağışıklar Mahallesi’nde bulunan evinden Çolaklı Mahallesi’nde olan yangına su taşımak için giden işitme engelli Ramazan Aydın, daha sonra evine geri döndü. 

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Manavgat'taki yangında tamamen küle dönen evde Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi

Bir süre sonra koku ve seslere uyanan Aydın, yangının mahallesine doğru geldiğini anladı. Aydın, ailesi ile birlikte bahçedeki hayvanlarını bir araca yükleyip güvenli bölgeye gitti. 

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Manavgat'taki yangında tamamen küle dönen evde Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi

Talihsiz adam, bir süre sonra evinin olduğu bölgeye gelince itfaiye ekiplerini gördü. Yangından, Aydın’ın da evi etkilenmişti. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alsa da Aydın’ın evi küle döndü.

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Manavgat'taki yangında tamamen küle dönen evde Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi

Soğutma çalışmaları sonrası evine giren Ramazan Aydın, hayatının şokunu yaşadı. Tamamen küle dönen evde yanmayan tek şey içerideki odada bulunan Kur'an-ı Kerimlerdi.

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