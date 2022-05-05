Manavgat'ta semt pazarına turist yağdı!

Son 2 yıldır pandemi dolayısıyla zor günler geçiren Manavgat esnafının yüzü, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte gülmeye başladı. Manavgat’ın iki büyük pazarından biri olan perşembe pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren turist akınına uğradı.