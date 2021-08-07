Manavgat yangınında ormancılarla kavga edip gözaltına Yusuf Güney'den barış adımı

"Yusuf beyi artık yangın üniformasıyla yangınlarda göreceksiniz"

Orman yangınlarında milletle birlikte hep birlikte mücadele edildiğini anlatan Dikici, şunları kaydetti: "Bu felakette anladık ki bütün Türkiye Cumhuriyeti, devletin tüm kurumları herkes bu yangındaydı, hep beraber mücadele ettik. Sanatçı Yusuf Güney de sanatçılığının yanında o bir yangın gönüllüsü olarak bir ormancı oldu. Bundan sonra hep beraber olacağız. Yusuf beyi artık yangın üniformasıyla yangınlarda göreceksiniz."