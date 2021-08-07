Manavgat yangınında ormancılarla kavga edip gözaltına Yusuf Güney'den barış adımı
MANAVGAT yangınında orman işçileri ile tartışan ve gözaltına alınarak ifadesine başvurulan şarkıcı Yusuf Güney, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile bir araya gelerek olayı tatlıya bağladıklarını ve şikayetini geri çektiğini söyledi. .
ANTALYA MANAVGAT orman yangınında söndürme çalışmaları sırasında görevlilerle tartışan ve ardından gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Orman görevlilerinin küçük yangınları söndürmeyerek 'Biz onları gözden çıkardık' dediğini öne süren Güney, tartışma anının videolarını da yayınladı. Orman ekipleriyle tartışma yaşayan ardından gözaltına alınan ve serbest kalan şarkıcı Yusuf Güney gönüllü orman işçisi oldu. Güney, "Bütün şikayetlerimi çekeceğim. Bugünlerde kırgınlık küslük olmaz" dedi.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.
Yaklaşık 35 yıllık ormancılık hayatında ilk kez bu kadar büyük bir yangın yaşadıklarını belirten Dikici, günlerdir poyraz estiği ve nem oranı yüzde 5'lere kadar düştüğü için çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü aktardı.
"Yusuf beyi artık yangın üniformasıyla yangınlarda göreceksiniz"
Orman yangınlarında milletle birlikte hep birlikte mücadele edildiğini anlatan Dikici, şunları kaydetti: "Bu felakette anladık ki bütün Türkiye Cumhuriyeti, devletin tüm kurumları herkes bu yangındaydı, hep beraber mücadele ettik. Sanatçı Yusuf Güney de sanatçılığının yanında o bir yangın gönüllüsü olarak bir ormancı oldu. Bundan sonra hep beraber olacağız. Yusuf beyi artık yangın üniformasıyla yangınlarda göreceksiniz."