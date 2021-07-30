Manavgat yangını sonrası Haluk Levent Twitter'da TT oldu: Beni övmeyin!
MANAVGAT yangınında eviyle beraber kanser tedavisi için biriktirdiği 15 bin TL parası yanan Cemile Teyze'nin feryadına ve yangından etkilenen pek çok vatandaşa duyarsız kalmayıp yardım toplayan Haluk Levent Twitter'da TT oldu. Levent bu durumu 'Ben neden TT oldum. Yangını ben söndürmedim. Fazladan bir övgü rüzgarı ile karşı karşıyayım" diye karşıladı.
AHBAP kurucusu sanatçı Haluk Levent, tedavi parasını Manavgat yangınında kaybeden kanser hastası Cemile Öner için Twitter'dan çağrı yaptı. 'Cemile teyze' için sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yapılırken, bir destek de Ahbap kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten geldi.
"Haydi annemize gidelim!"
Haluk Levent, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında tedavi için biriktirdiği parasını kaybeden 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner için yardım çağrısında bulundu. Levent, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Haydi annemize gidelim!" dedi.
"Sussam kibrime yenileceğim"
Haluk Levent yardım çağrıları ve bulduğu çözümlerle
Twitter'da Trend Topic (TT) oldu. Levent, bu durum karşısında şu sözleri sarf etti:
"Ben neden TT oldum ki? Bu orman yangınlarını söndürmede bir gram payım yok. 9 ailenin hayatına dokunabildik sadece. Ayrıca yangın bölgelerinde AFAD koordinatörlüğünde çalışmalar yapıyoruz. Hepsi bu. Fazladan bir övgü rüzgarı ile karşı karşıyayım. Sussam kibrime yenileceğim."
"Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var"
Manavgat'taki yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan Öner, başarılı olamayınca "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım" diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi.
MANAVGAT YANGININDA EVİYLE BERABER TEDAVİ PARASI YANAN CEMİLE TEYZE'NİN FERYADI