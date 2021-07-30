Manavgat yangını sonrası Haluk Levent Twitter'da TT oldu: Beni övmeyin!

"Sussam kibrime yenileceğim"

Haluk Levent yardım çağrıları ve bulduğu çözümlerle

Twitter'da Trend Topic (TT) oldu. Levent, bu durum karşısında şu sözleri sarf etti:

"Ben neden TT oldum ki? Bu orman yangınlarını söndürmede bir gram payım yok. 9 ailenin hayatına dokunabildik sadece. Ayrıca yangın bölgelerinde AFAD koordinatörlüğünde çalışmalar yapıyoruz. Hepsi bu. Fazladan bir övgü rüzgarı ile karşı karşıyayım. Sussam kibrime yenileceğim."