Maltepe’de arızalanan aracını kontrol ederken otobüs çarptı

O da otomobili yol kenarına çekti ve kontrole başladı. Bu sırada İETT otobüsü Denkçi’ye çarptı. Düşen Denkçi, başını yola çarptı. Otobüs şoförü ise yoluna devam etti. Ağır yaralı Mehmet Denkçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.