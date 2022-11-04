Mali'yi TikTok'ta fena trollediler kızı bile isyan etti! 'N'olur kapat artık!'
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Geçtiğimiz aylarda kendisine TikTok hesabı açan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, diğer kullanıcılar gibi canlı yayın açmaya başlamıştı. TikTok'ta fırtına gibi esen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyanın bu kez tuzağa düştü. Televizyon programlarında yıllarca konuklarına şaka yapan Erbil, trollenmekten kurtulamadı.
Kaçış sendromu hastalığı nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü. TikTok hesabı açıp buradan yayın yapan Erbil'i tuzağa düşürdüler.
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Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı.
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Çok heyecanlanan Erbil, izleyici yorumlarına rağmen kandırıldığını anlamadı.
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Babasının alay konusu olmasına kayıtsız kalamayan Yasmin Erbil de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Mali'ye seslendi.
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