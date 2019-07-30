Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah tahta geçti
Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, doğum gününde düzenlenen kraliyet töreniyle tacını giyerek ülkenin 16'ncı kralı ilan edildi.
Taç giyme göreni için başkent Kuala Lumpur'daki Kraliyet Sarayı'na (Istana Negara) gelen Sultan Abdullah ve eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Başbakan Mahathir Muhammed ve yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail tarafından karşılandı.
Bugün 60 yaşına giren ve taç giyme töreni için doğum günü tarihini seçen Sultan Abdullah, törene, kralların giydiği Muskat adlı altın işlemeli siyah elbiseyi kuşanarak geldi. Malezya milli marşı ve selamlama töreninin ardından Sultan Abdullah, tacını giymek üzere Taht Odası'na (Balairong Seri) geçti.
Monarşi Malezya'da millet olma şuuru açısından önemli
Sultan Abdullah, törende yaptığı konuşmada, monarşinin Malezya'da millet olma şuuru açısından önemine dikkati çekti ve "Bu müessese birliğin, halkı bir araya getirmenin ve vatanseverlik ruhunu tetiklemenin temelini oluşturmaktadır." dedi.
700 üst düzey misafirin davet edildi
Başbakan Mahathir de seçilmiş hükümetin krala sadık kalacağını taahhüt ederek hep birlikte Malezya'nın Asya kıtasında büyük bir ekonomik güç olması için uğraşacaklarını belirtti. Toplam 700 üst düzey misafirin davet edildiği törende, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah da davetliler arasında yer aldı.