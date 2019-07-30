Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah tahta geçti

700 üst düzey misafirin davet edildi

Başbakan Mahathir de seçilmiş hükümetin krala sadık kalacağını taahhüt ederek hep birlikte Malezya'nın Asya kıtasında büyük bir ekonomik güç olması için uğraşacaklarını belirtti. Toplam 700 üst düzey misafirin davet edildiği törende, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah da davetliler arasında yer aldı.