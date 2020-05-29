Maldivler'e benzetilen Suluada ıssız adaya dönüştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hem turizmin durması hem de denize girmenin yasak olması nedeniyle sahiller ve koylarda tarihin en sessiz günleri yaşanıyor. Antalya'nın özellikle yaz döneminde en çok ilgi gören doğa harikalarından Suluada da koronavirüs nedeniyle ıssız adaya dönüştü.