Maldivler'e benzetilen Suluada ıssız adaya dönüştü
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada'da yaz döneminde günde 100'ü aşkın tekneyle 2 bine yakın ziyaretçi ağırlanırken; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tarihin en ıssız günleri yaşanıyor. Karayla bağlantısı olmayan adada kaynaktan çıkan buz gibi içme suyu da bulunuyor.
Turizmin başkenti Antalya'da 640 kilometre sahil bandında 202'si mavi bayraklı olan plajlarının yanı sıra el değmemiş koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlanıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hem turizmin durması hem de denize girmenin yasak olması nedeniyle sahiller ve koylarda tarihin en sessiz günleri yaşanıyor. Antalya'nın özellikle yaz döneminde en çok ilgi gören doğa harikalarından Suluada da koronavirüs nedeniyle ıssız adaya dönüştü.
Yerleşik yaşamın olmadığı Suluada, biri 50 diğeri 120 metre uzunluğunda bembeyaz kumu ve turkuaz suyu ile Maldivler'e benzetiliyor.
Akdeniz açıklarında başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden nisan ile eylül ayları arasında çok yoğun olmak üzere yılın 12 ayı tekne turları düzenlenen Suluada'da salgın nedeniyle sessizlik hakim oldu.