Maldivler'de torunlarıyla tatil yapan Perihan Savaş'tan bikinili paylaşım!
'Çukur' dizisinde rol alan usta oyuncu Perihan Savaş, Maldivler'de tatil yapıyor. 63 yaşındaki usta isim, bikinili pozunu takipçileriyle paylaşmaktan geri durmadı.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Perihan Savaş, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle getirilen tam kapanma öncesi soluğu Maldivler'de aldı. Torunlarıyla tatil yapan oyuncu, eğlenceli anlarını da Instagram hesabından paylaştı.
63 yaşındaki Savaş, son olarak torunlarıyla oyun oynarken çekilen fotoğrafını "4 yıl önce 4 yıl sonra kuzularımla şükürler olsun" notuyla paylaştı. Oyuncunun bu pozu, sevenlerinden tam not aldı.
Instagram'da 404 bin takipçisi bulunan Perihan Savaş, 5 gün önceki paylaşımına "Kısa bir kaçamak" notunu düşmüştü.
Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Zafer ile birlikteliklerinden Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var.