Malatya'da depremzedeler köy evlerine girmeye başladı: Ağladım, kendimi tutamadım

İçinde her şey var dört dörtlük

Köy konutunun teslim edilmesinin memnuniyeti içerisinde olduğunu dile getiren Karadaş, "İçinde her şey var, dört dörtlük. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, kanepe, halı, yatağa kadar her şeyi verdiler. Evi teslim ettiklerinde çok duygulandım, ağlayacaktım. Çok perişanlık çektik. Allah razı olsun, devlet bize bu evi verdi." diye konuştu.