Malatya'da depremzedeler köy evlerine girmeye başladı: Ağladım, kendimi tutamadım
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde afetzedeler köy evlerine yerleşmeye başladı. Depremzede Ali Seydi Fırat, "Konutum teslim edildiğinde ağladım, kendimi tutamadım. Evim 120 metrekare eşyaları da içine yerleştirdiler, mükemmel yani, eşyaları devletimiz karşıladı. Terliklerimize kadar koymuşlar sağ olsunlar." dedi.
Malatya'da depremzedeler için 66 bin çok katlı afet konutu, 25 bin de kırsal konut inşa edilecek. İnşa çalışmalarının hızla devam ettiği kentte Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yapılan 49 köy evinden tamamlananlar hak sahiplerine teslim edildi.
entte depremzedeler için inşa edilen ilk köy konutlarını alan hak sahipleri, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Kıbrıs gazisi depremzede Mehmet Karadaş, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremi unutamadığını söyledi.
Yaşananları "afet" olarak gördüğünü anlatan Karadaş, "Ben buna afet diyorum, deprem bir yeri vurur geçer, bu 11 ili etkiledi. Allah devletten razı olsun o günlerde bize çadır, yiyecek ve içecek verdi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bu işe el atan herkesten Allah razı olsun. Bir çivi çakana, Silahlı Kuvvetlerimize, Valimize teşekkür ettim, bizi perişan etmediler." dedi.
İçinde her şey var dört dörtlük
Köy konutunun teslim edilmesinin memnuniyeti içerisinde olduğunu dile getiren Karadaş, "İçinde her şey var, dört dörtlük. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, kanepe, halı, yatağa kadar her şeyi verdiler. Evi teslim ettiklerinde çok duygulandım, ağlayacaktım. Çok perişanlık çektik. Allah razı olsun, devlet bize bu evi verdi." diye konuştu.