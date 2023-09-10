Malatya'da dehşete düşüren olay! Husumetlisini boğazını keserek öldürüp canlı yayın yaptı
MALATYA’da bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla boynundan yaralayıp sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya’da kan donduran olay. Metruk bir binaya görüşmeye çağırdığını husumetlisinin boğazını bıçakla kesti. Yaralı adam sokağa kaçıp çığlık çığlığa yardım isterken, katil canlı yayın açıp tehditler savurdu. Boğazı kesilen adam hastanede öldü.
Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, T.G. husumetlisi olan Ali Korkmaz’ı (35) Ayverdi sokakta bulunan metruk bir eve çağırarak görüşmek istediğini söyledi.
Belirtilen adrese gelen Ali Korkmaz ile T.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, boyun kısmına bıçak darbesi alan Ali Korkmaz ağır yaralandı.
Yaralı şahıs kanlar içerisinde sokağa çıkarak yardım isterken, şüpheli T.G. ise sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı.