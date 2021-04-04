Makyajsız halini paylaşan Burçin Terzioğlu, takipçilerini mest etti!
Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, makyajsız çekildiği bir karesini paylaştı. Terzioğlu'nun "Günaydın mı?" notunu düştüğü fotoğrafı 100 binden fazla beğeni aldı.
Oyuncu Burçin Terzioğlu, son paylaşımıyla doğallığından ödün vermediğini gösterdi. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Terzioğlu, makyajsız objektif karşısına geçti.
Son olarak spor eğitmeni Umut Duygu ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Burçin Terzioğlu'nun "Günaydın mı?" notunu düştüğü gönderi 122 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Burçin Terzioğlu kimdir?
Burçin Terzioğlu, 9 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Trabzon Of’ludur. Henüz 5 yaşındayken Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş adlı filmlerde rol aldı.